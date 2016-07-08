Тренер збірної Німеччини Лев: "Ми грали краще за суперника"

Головний тренер збірної Німеччини з футболу Йоахім Льов після півфінального матчу чемпіонату Європи з командою Франції зазначив, що його підопічні грали краще за суперника і нарікав на велику кількість травмованих гравців і невезіння, повідомляє УЄФА.

"Ми грали краще за суперника. Дуже старалися, демонстрували хорошу взаємодію, йшли вперед і здорово виглядали в єдиноборствах. Дуже прикро було отримати пенальті у свої ворота за хвилину до перерви, це явна невдача. Шанси у нас були, просто ніяк не виходило забити. Сьогодні нам не вистачило удачі. У 2010 і 2012 роках ми вилітали, поступаючись опонентам, які грали краще за нас. А ось сьогодні ми були краще французів. Просто вони використали свої шанси і досягли результату", - зазначив Лев.

"Що стосується другого гола, ми просто не змогли вибити м'яч з небезпечної зони. Ми непогано з цим справлялися протягом всього матчу, але в тому епізоді не вийшло. Вважаю, що моя команда переважала суперника, особливо в середній лінії. У другому таймі ми чинили тиск, але завжди залишався ризик нарватися на контратаку. Ми все перепробували, старалися, як могли, і у нас були моменти", - додав наставник збірної Німеччини.

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"У нас були кадрові втрати - зламалися Хедіра і Гомес, Хуммельс був дискваліфікований, по ходу матчу через травму з поля пішов Боатенг. Замінити всіх цих хлопців не так-то просто. Футболісти зробили все, чого я від них просив, діяли сміливо й самовіддано. Вони точно не заслуговують закидів на свою адресу", - поскаржився тренер.

"Турнір непогано для нас склався. У нас енергійна команда, яка намагалася з усіх сил, навіть на тренуваннях в Евіані. У матчах ми показали, наскільки міцний наш командний дух. Резервісти здорово допомагали команді. Ми обов'язково проведемо аналіз, але я не побачив критичних помилок з боку гравців на цьому чемпіонаті. В цілому, у нас дуже сильна команда", - підсумував Лев.

"Франція заслужено вийшла у фінал. Зрештою, якщо ти здобув перемогу з рахунком 2:0, то заслужив її. Думаю, що французи виграють і фінал. Португалія мене поки не вразила. У Франції ж дуже хороша команда, але, повторюся, ми сьогодні грали краще", - спрогнозував наставник чинних чемпіонів світу.

Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна Німеччини програла команді Франції в півфіналі Євро-2016 з рахунком 0:2. Таким чином, у фіналі турніру зійдуться збірні Португалії та Франції. Матч відбудеться 10 липня в передмісті Парижа на арені "Сен-Дені".