Євро-2016: Франція обіграла Німеччину і вийшла у фінал

У Марселі завершився другий півфінальний матч чемпіонату Європи з футболу, в якому збірна Франції обіграла команду Німеччини.

Гра завершилася з рахунком 2:0.

Команди активно розпочали матч і в перші 15 хвилин створили вже три небезпечних моменти. Активніше розпочали гру французи, але потім німці перехопили перевагу і до кінця тайму вже помітно перевершували суперника за всіма статистичними показниками. Тим не менш, помилка Бастіана Швайнштайгера, який зіграв у власному штрафному рукою у верховій боротьбі з суперником перед самою перервою, вже в доданий арбітром час, позбавила німців переваги в грі і навіть рівності в рахунку. Пенальті чітко реалізував Антуан Грізманн.

Після перерви німці продовжували атакувати, але м'яч вперто не йшов у ворота суперника. А на 72-й хвилині гравці збірної Німеччини здійснили ще одну грубу помилку. Німці втратили м'яч у власному штрафному, Погба легко обіграв Мустафі і навісив на лінію воротарського майданчика. Нойєр дістав м'яч, але відбив м'яч прямо на ногу Грізманну. Форварду залишалося не промахнутися по порожніх воротах, щоб зробити дубль.

Німці продовжували атакувати і після цього моменту, але удача явно відвернулася від команди Йоахіма Льова в цей день.

Таким чином, у фіналі Євро-2016 збірна Франції зіграє з командою Португалії. Матч відбудеться 10 липня в Парижі на арені "Сен-Дені".

Німеччина - Франція - 0:2 (0:1)

Голи: Грізманн (45, з пенальті., 72)

Н: Нойєр, Гектор, Боатенг (Мустафі, 61), Хеведес, Швайнштайгер (Сані, 79), Дракслер, Джан (Гетце, 67), Кроос, Кімміх, Озіл, Мюллер

Ф: Льоріс, Евра, Санья, Косельні, Умтіті, Грізманн (Кабай, 90+2), Матюіді, Погба, Сіссоко, Пайє (Канте, 72), Жиру (Жиньяк, 78)

Попередження: Джан, Швайнштайгер, Озіл, Дракслер - Евра, Канте.