Швайнштайгер "заробив" пенальті для французів у своєму рекордному за кількістю матчі на Євро і ЧС

Півзахисник збірної Німеччини Бастіан Швайнштайгер став рекордсменом за кількістю матчів на чемпіонатах Європи та чемпіонатах світу, повідомляє SportArena з посиланням на твіттер Opta Jose.

Сьогоднішній півфінальний матч Євро-2016 між Німеччиною і Францією став для 31-річного футболіста 38-му на великих турнірах, що на один більше, ніж у попереднього рекордсмена — колишнього форварда німецької збірної Мірослава Клозе.

Першим міжнародним форумом для Швайнштайрера став Євро-2004, на якому він дебютував 15 червня в матчі проти Нідерландів (1:1).

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Перший гол на турнірі Бастіан забив на домашньому чемпіонаті світу 8 липня 2006 року у ворота збірної Португалії (3:1), відзначившись у цьому матчі дублем.

Всього на рахунку Бастіана Швайнштайгера 5 голів у фінальних стадіях чемпіонатів Європи і світу за Німеччину.

У матчі Німеччина — Франція завершився перший тайм, рахунок 0:1. УНІАН веде онлайн-трансляцію гри. Французи забили гол завдяки пенальті, який арбітр призначив після гри рукою саме Швайнштайгера.