Расизм на Євро-2016: данські націоналісти "відправили" збірну Франції на Кубок Африки

Данська партія націоналістів Danskernes Parti влаштувала в соціальній мережі Facebook расистський скандал, повідомляє 101greatgoals.com.

Під час проведення матчу між збірними Франції та Ісландії на Євро-2016 на офіційній сторінці партії було опубліковано расистське фото. Зліва на ньому зображені гравці збірної Франції Поль Погба, Бакарі Санья, Патріс Евра і Мусу Сіссоко, праворуч - ісландець Аарон Гунарссон.

При цьому, збірна Франції була позначена як "Африка", а Ісландія отримала маркування "Європа". Нижче зазначено: "Хто вважає, що збірна Франції має грати на Кубку африканських націй, поширюйте цей пост".

Читайте такожДесять тисяч ісландських фанів як один привітали свою команду в центрі Рейк'явіка (відео)На даний момент репост цього запису зробили більше 700 користувачів соціальної мережі.

Ісландська федерація футболу відхрестилася від причетності до публікації цього поста і назвала його огидним і жалюгідним. Головний тренер збірної Ісландії Ларс Лагербек заявив, що це жахливий злочин після проведення чудового чемпіонату.

Як повідомляв УНІАН, збірна Ісландії вилетіла з Євро-2016 на етапі чвертьфіналу, поступившись збірній Франції з рахунком 2:5.

Збірна Данії на чемпіонаті Європи участі не брала.