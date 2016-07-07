Роналду повторив рекорд Платіні за кількістю голів на Євро

Забивши гол у ворота Уельсу в матчі 1/2 фіналу Євро-2016, Кріштіану Роналду повторив рекорд Мішеля Платіні - 9 голів у фінальних стадіях чемпіонатів Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Платіні записав на свій рахунок всі дев'ять голів у п'яти матчах чемпіонату Європи-1984 у Франції. Роналду ж для цього знадобилося чотири турніри. Разом з тим, португалець виявився першим в історії гравцем, який забивав голи на чотирьох Євро - 2004, 2008, 2012 і 2016 роках.

Читайте такожРоналду після перемоги в півфіналі Євро: "Мрія стає реальнішою"

Крім того, на рахунку Роналду ще два рекорди фінальної частини чемпіонату Європи - найбільша кількість матчів (20) і найбільша кількість голів на Євро з урахуванням кваліфікації (29).

Також Кріштіану є рекордсменом збірної Португалії за кількістю матчів (132) та голів (61).

Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна Португалії обіграла команду Уельсу з рахунком 2:0. У фіналі Євро 2016 португальці зіграють з переможцем другого півфіналу Німеччина - Франція, який відбудеться сьогодні.