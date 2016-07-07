Нападник збірної Уельсу Бейл: "Ми повинні пишатися собою"

Нападник збірної Уельсу Гарет Бейл після півфінального матчу Євро-2016 з командою Португалії заявив, що його команда зробила все можливе на цьому турнірі і у неї є привід пишатися собою, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Важко аналізувати щось зараз, ми однозначно розчаровані, - зазначив Бейл. - Але ми повинні пишатися собою. Ми виклалися по повній. Ми намагалися отримати задоволення від турніру. Хочемо подякувати всім уболівальникам за підтримку, вона була неймовірною".

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"Звичайно, ми засмучені, але вони забили перший гол, потім їм трохи пощастило в епізоді з другим. Ми зробили все, що могли, щоб відродити інтригу, билися до останньої секунди. Дуже шкода, що ми не вийшли у фінал, але ми дійсно віддали сьогодні всі сили", - додав гравець.

Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна Уельсу поступилася в півфінальному матчі Євро-2016 команді Португалії з рахунком 0:2. У фіналі португальці зіграють з переможцем іншого півфіналу Франція - Німеччина, який відбудеться сьогодні увечері.