Роналду після перемоги в півфіналі Євро: "Мрія стає реальнішою"

Після перемоги у півфіналі Євро-2016 над командою Уельсу нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду розповів про свою давню мрію стати чемпіоном у складі збірної, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Саме про це ми мріяли з самого початку, - заявив Роналду. - Ми знали, що нас чекає довгий шлях, і ось, ми, як і раніше, граємо в турнірі. Вірили в це з найперших днів. Ми пережили низку складних моментів, але я завжди кажу, що краще слабо почати, але позитивно закінчити. Поки ми нічого не виграли, але мрія все ще жива".

Читайте такожШвейцарський фанат Роналду оштрафований і депортований з Франції (відео)

"Сподіваюся, після фіналу у нас буде привід для посмішок, а сльози на наших щоках будуть сльозами радості. Я завжди говорив, що моя мрія - виграти титул зі збірною Португалії. Ми стали до цього ближче, і я вірю, що ми переможемо. Станеться це завдяки наполегливій роботі, смирення і духу, самопожертви, які я завжди проявляв протягом своєї кар'єри", - додав гравець.

Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна Португалії обіграла команду Уельсу з рахунком 2:0 в півфіналі Євро і тепер зіграє у вирішальному матчі турніру з переможцем сьогоднішнього другого півфіналу Франція - Німеччина.