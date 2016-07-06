Збірна Португалії стала першим фіналістом Євро-2016

Збірна Португалії стала першим фіналістом чемпіонату Європи з футболу 2016 року. У півфіналі підопічні Фернадо Сантуша з рахунком 2:0 обіграли збірну Уельсу.

У першому таймі Уельс мав незначну перевагу над суперником, але відразу після перерви Португалія забила два м'ячі.

На 50-й хвилині голом відзначився Кріштіану Роналду, який з лінії воротарської зони замкнув головою подачу з флангу.

Через три хвилини Роналду бив по воротах, але замість удару вийшла ідеальна передача на Нані, який біля воріт легко переграв Вейна Хеннесі - 2:0.

У час, що залишився, Португалія виглядала свіжіше суперника і мала більше шансів забити третій гол, ніж Уельс - скоротити відставання в рахунку. Однак цифри на табло більше не змінювалися.

Таким чином, збірна Португалії другий раз в історії вийшла до фіналу чемпіонату Європи. У вирішальному матчі Євро-2004 команда з рахунком 0:1 поступилася Греції.

Португалія - Уельс - 2:0 (0:0)

Голи: Роналду (50), Нані (53);

П: Патрісіу, Седрік, Алвеш, Фонте, Геррейру, Маріу, Данило Перейра, Адрієн (Моутіньо, 79), Ренату Санчес (Андре Гомеш, 74), Нані (Куарежма, 86), Роналду;

У: Хеннессі, Гантер, Честер, Коллінз (Дж. Вільямс, 66), Е. Вільямс, Тейлор, Аллен, Ледлі (Вокс, 58), Кінг, Робсон-Кану (Черч, 63), Бейл;

Попередження: Алвеш, Роналду — Аллен, Честер, Бейл.