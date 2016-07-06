УЄФА не має підозр щодо вживання допінгу гравцями збірної України - ФФУ

Федерація футболу України категорично спростувала усі чутки щодо можливого допінгового скандалу за участю збірної України на Євро-2016, йдеться у заяві ФФУ на офіційному сайті організації.

"Жодних причин розпочинати розслідування щодо можливого вживання допінгу гравцями збірної України під час участі у фінальному турнірі чемпіонату Європи-2016 не існує, оскільки в УЄФА немає жодних підозр щодо медикаментів, які використовував в своїй роботі медичний штаб національної команди", - зазначається у заяві.

"Одразу після появи статті німецького інтернет-видання Correctiv.org медіа-департамент УЄФА зв’язався з прес-аташе національної збірної Олександром Гливинським, отримавши пояснення головного лікаря щодо використання медичних препаратів, знайдених журналістами вищезазначеного видання у смітниках готелю «Ренесанс», де була розташована офіційна делегація ФФУ під час Євро-2016. Звертаємо Вашу увагу, що навіть самі автори публікації зробили висновок, що у смітті не було виявлено жодних заборонених препаратів. Незважаючи на це видання зробило офіційний запит до УЄФА, отримавши відповідь, що всі 1818 допінг-проб, взятих у гравців збірних-учасниць Євро-2016 до і під час турніру, дали негативний результат", - наголошується в заяві.

Читайте такожУЄФА не відкривав справу проти збірної України через допінг

"Пізніше, у відповідь на запит іншого видання, УЄФА дав відповідь, що жодної дисциплінарної справи у цьому сенсі не було відкрито через відсутність підстав для такої дії", - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, напередодні ввечері спалахнув скандал завдяки німецькій пресі, яка висунула підозри щодо фуболістів збірної України, які нібито приймали допінг.