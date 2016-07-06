Тренер збірної Польщі продовжив контракт після виходу команди у чвертьфінал Євро-2016

Польська футбольна асоціація оголосила про продовження контракту з тренером Адамом Навалкой, повідомляє Laczynaspilka.pl.

Нова угода буде діяти на час відбіркового турніру Чемпіонату світу 2018 року В разі проходу національної команди на фінальний турнір, контракт буде автоматично продовжений на час проведення змагань.

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Навалка був призначений тренером збірної Польщі 26 жовтня 2013 року. 11 жовтня 2015-го він перепідписав контракт перед чемпіонатом Європи 2016 року. На турнірі у Франції команда пробилася у чвертьфінал змагань.

Навалка провів на чолі збірної Польщі 30 матчів, в яких команда здобула 15 перемог, 11 разів зіграла внічию і зазнала чотирьох поразок.