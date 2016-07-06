Гол гравця збірної Уельсу Робсона-Кану визнаний кращим в 1/4 фіналу Євро (відео)

Гол валлійця Хела Робсона-Кану у ворота збірної Бельгії в матчі 1/4 фіналу Євро-2016 визнаний кращим на цій стадії турніру, повідомляє УЄФА.

На 55-й хвилині гравець зіграв вкрай нестандартно, залишивши "в дурнях" відразу кілька захисників збірної Бельгії, і пробив точно в кут воріт.

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У підсумку, збірна Уельсу виграла матч у команди Бельгії з рахунком 3:1.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у першому півфіналі Євро-2016 збірна Уельсу зіграє з командою Португалії. Матч у Ліоні розпочнеться о 22.00 за київським часом.