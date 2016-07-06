Швейцарський фанат Роналду оштрафований і депортований з Франції (відео)

Швейцарський фанат Шамшир Карімі, який вибіг на поле в надії обійняти нападника збірної Португалії Кріштіану Роналду в чвертьфінальному матчі Євро-2016 між збірними Польщі та Португалії, покараний за свій вчинок, повідомляє Goal.com.

Згідно з рішенням суду Марселя вболівальника оштрафували на 500 євро, а також йому тимчасово заборонили в'їзд до Франції.

У своє виправдання в суді фанат розповів, що Роналду є його «ідолом».

Інцидент стався в додатковий час, на 110-й хвилині матчу. Карімі вибіг на поле і спробував обійняти Роналду, однак був зупинений службою охорони в безпосередній близькості від гравця.