УЄФА не відкривав справу проти збірної України через допінг

УЄФА не відкривав дисциплінарну справу щодо збірної України через можливого вживання її гравцями допінгу під час Євро-2016. Про це повідомляє "Р-Спорт", посилаючись на прес-службу організації.

"Жодної дисциплінарної справи у зв'язку з цим відкрито не було, а результати допінг-тестів, проаналізованих до теперішнього часу, були негативними", - повідомив представник УЄФА.

Раніше бельгійські ЗМІ поширили інформацію, що УЄФА розпочав розслідування щодо збірної України після того, як поряд з готелем, де проживала команда, було виявлено велику кількість медичних препаратів і шприців.