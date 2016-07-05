УЄФА не відкривав справу проти збірної України через допінг
23:13, 05 липня 2016Євро 2016
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В УЄФА заперечили інформацію бельгійських ЗМІ про можливу причетність збірної України до допінг-скандалу.
Reuters
УЄФА не відкривав дисциплінарну справу щодо збірної України через можливого вживання її гравцями допінгу під час Євро-2016. Про це повідомляє "Р-Спорт", посилаючись на прес-службу організації.
"Жодної дисциплінарної справи у зв'язку з цим відкрито не було, а результати допінг-тестів, проаналізованих до теперішнього часу, були негативними", - повідомив представник УЄФА.
Раніше бельгійські ЗМІ поширили інформацію, що УЄФА розпочав розслідування щодо збірної України після того, як поряд з готелем, де проживала команда, було виявлено велику кількість медичних препаратів і шприців.
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