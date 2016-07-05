УЄФА розпочав розслідування за підозрою збірної України у вживанні допінгу на Євро-2016 - ЗМІ

УЄФА розпочав розслідування щодо збірної України з футболу, підозрюючи її у вживанні допінгу під час проведення Євро-2016. Про це повідомляє бельгійське видання Het Nieuwsblad, посилаючись на інформаційне агентство Belga.

Зазначається, що біля готелю в Екс-ан-Провансі, де жила збірна України, було знайдено безліч медичних виробів, у тому числі ліків і шприців. Відповідне відкриття зробили німецькі журналісти-розслідувачі видання Correctiv.

Далі УЄФА планує провести консультації з французьким антидопінговим агентством (AFLD), щоб з'ясувати, чи порушувала збірна України кодекс Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

При цьому видання підкреслює, що знайдені препарати не входять до списку заборонених.

Як повідомляв УНІАН, збірна України стала єдиною командою-учасницею чемпіонату Європи, яка програла всі три матчі на турнірі.

Пізніше в УЄФА повідомили, що всі 1818 допінг-проб учасників Євро-2016 дали негативний результат.