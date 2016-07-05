УЄФА реалізував 99 відсотків квитків на матчі чемпіонату Європи

Майже 100 відсотків квитків на матчі чемпіонату Європи з футболу у Франції було реалізовано, заявив операційний директор УЄФА Мартін Каллен, повідомляє Р-спорт.

"Ми раді продажу квитків, майже всі матчі проходять при аншлагах, 99% квитків було продано всього близько 2,5 мільйона, - сказав Каллен журналістам. - Ми боремося з чорним ринком і перепродажем квитків і закликаємо всіх уболівальників купувати їх тільки з офіційних джерел. Раніше у нас були проблеми з розподілом квитків на матчі плей-офф, так як дуже мало часу на їх продаж, і багато квитків залишалося нерозпроданими. Ми прийняли критику, і в цей раз ситуація покращилася".

На деяких стадіонах Євро, в тому числі на головній арені "Стад де Франс", виникали проблеми з якістю дерну, а на стадіоні в Ліллі після групової стадії газон був повністю замінений.

"У Марселі були проблеми з газоном, але в останньому матчі його стан було гарним, і в півфіналі ви побачите кращий газон на цьому стадіоні з початку турніру, - зазначив Каллен. - Що стосується фіналу, то газон на "Стад де Франс" у хорошому стані, може бути, не в ідеальному, але проблем з ним не буде".

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи проходить у 10 містах Франції з 10 червня по 10 липня.