Хто має виграти Євро-2016? – опитування УНІАН

Так, 6 липня у півфіналах турніру зійдуться команди Португалії та Уельсу, а 7 липня поміряються силами збірні Німеччини та Франції. Фінал Чемпіонату Європи відбудеться 10 липня на паризькому стадіоні "Стад де Франс".

УНІАН пропонує своїми читачам поділитися думками щодо того, хто найбільше заслуговує виграти Чемпіонат Європи з футболу 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, вчора з бірна Франції, розгромивши збірну Ісландії в чвертьфіналі Євро-2016 з рахунком 5:2, стала останнім учасником півфіналу чемпіонату Європи.

Водночас збірна України, на жаль, покинула турнір ще на стадії групового етапу.