Збірна Португалії може залишитися без одного з ключових гравців перед півфіналом Євро-2016

Центральний захисник збірної Португалії Пепе може пропустити півфінальний поєдинок своєї команди на Євро-2016 проти Уельсу, повідомляє Sky Sports.

Під час прес-конференції прес-аташе португальської збірної Онофріо Кошта повідомив, що футболіст мадридського "Реала" відчуває м'язові проблеми і пропустить сьогоднішнє тренування.

"Пепе відчув біль у м'язах стегна і не буде сьогодні тренуватися в якості застереження", — сказав Кошта.

Точні терміни відновлення футболіста не повідомляються, але є ймовірність, що захисник пропустить матч проти Уельсу.

Нагадаємо, 33-річний Пепе є стовпом оборони і одним з лідерів збірної Португалії як на футбольному полі, так і в роздягальні.

Півфінальний матч між Португалією та Уельсом відбудеться у середу, 6 червня. В іншому матчі 1/2 фіналу зіграють Німеччина і Франція.