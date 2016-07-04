Збірна Ісландії яскраво подякувала вболівальникам після вильоту з Євро-2016 (відео)
11:55, 04 липня 2016Євро 2016
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Навіть в сумні моменти ісландські гравці не забувають, для кого грають у футбол.
Reuters
Поразка в чвертьфінальному матчі Євро-2016 проти збірної Франції не завадила ісландським футболістам виконати традиційний післяматчевий ритуал зі своїми вболівальниками.
Команда Ларса Лагербека поступилася у цій грі з рахунком 2:5. Таким чином, спільний "виступ" ісландських футболістів і вболівальників став останнім на турнірі, від чого вийшов ще більш зворушливим.
Нагадаємо, для Ісландії нинішній чемпіонат Європи став першим в історії. Команда сенсаційно дійшла до чвертьфіналу, попередньо вибивши зі змагань збірну Англії.
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