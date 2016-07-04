Тренер збірної Ісландії: "Вихід до чвертьфіналу Євро-2016 - фантастичний результат"

Тренер збірної Ісландії Ларс Лагербек після поразки від збірної Франції у чвертьфіналі Євро-2016 виступив на своїй останній прес-конференції в якості наставника команди. Коментарі шведського фахівця наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я можу повернутися до тренерської діяльності в тій або іншій якості. Але тепер настала черга Хейміра Хадльгрімссона проявити свої тренерські здібності біля керма збірної", — заявив Лагербек.

Тренер Ісландії також підкреслив, що вихід у чвертьфінал Євро-2016 - відмінний результат для команди, яка вперше бере участь у великому турнірі для збірних.

"Якщо подивитися на весь турнір в цілому, вихід в чвертьфінал для дебютанта — абсолютно фантастичний результат. Сьогодні ми немов відключили голови, але частково в цьому винна Франція, яка грала дуже добре. Ми допускали помилки і були занадто пасивні".

"Хочу привітати Францію. Це фантастична команда, яка виставила нас не в кращому світлі, нехай навіть ми самі цьому посприяли. Ці чотири з половиною роки були для мене фантастичними. Наші вболівальники, підтримка вдома, позитивні емоції, величезний інтерес до команди — все це глибоко в моєму серці. Я насолоджувався кожною хвилиною, за винятком, можливо, сьогоднішнього першого тайму", — додав Лагербек.

Як повідомляв УНІАН, збірна Ісландії поступилася Франції у чвертьфіналі чемпіонату Європи з рахунком 2:5 і вибула з подальшої боротьби за трофей.

67-річний Ларс Лагербек очолював збірну Ісландії з 2012 року. Про те, що шведський фахівець покине команду після Євро-2016, було відомо ще до початку турніру.

Лагербек працює зі збірними командами з 1990 року. У 2000-2009 рр. він очолював збірну Швеції, а в 2010-му був головним тренером збірної Нігерії.