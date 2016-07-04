Останній матч сенсаційної Ісландії на Евро-2016 - кращі моменти (фоторепортаж)
Одна з головних сенсацій Чемпіонату Європи з футболу-2016 збірна Ісландії 3 липня чвертьфінальним матчем проти команди Франції завершила свій шлях у турнірі.
Матч завершився з рахунком 5:2 на користь команди-господаря Євро-2016, однак програючи після першого тайму 4:0 ісландці знову проявили характер і забили два голи.
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Команда з країни з населенням трохи більше 300 тисяч чоловік підкорила уболівальників з усієї Європи. Мало хто вірив, що ісландцям буде під силу хоча б вийти з групи, проте команда зуміла вийти з групи з другого місця, відправивши додому збірну Австрії, на яку перед початком турніру багато хто ставив.
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Також у груповому етапі команда Ісландії неабияк попсувала нерви португальцям. А в 1/8 фіналу ісландці сенсаційно вибили з турніру потужну англійську збірну.
Хоча команда і завершила свій виступ на чемпіонаті, для громадян маленької Ісландії, як і для вболівальників з інших країн, вони залишаться героями.