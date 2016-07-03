Євро-2016: Франція жорстоко завершила ісландську казку

Збірна Франції, розгромивши збірну Ісландії в чвертьфіналі Євро-2016 з рахунком 5:2, стала останнім учасником півфіналу чемпіонату Європи.

Команда Дідьє Дешама агресивно провела перший тайм і забила перший м'яч вже на 12-й хвилині. Олів'є Жиру вийшов один-на-один з воротарем Ханнесом Хальдоурссоном і точно пробив у дальній кут воріт.

Через вісім хвилин відзначився Поль Погба, який замкнув головою передачу з флангу від Антуана Гризманна.

Третій гол Франції був на рахунку Дімітрі Пайє - півзахисник з-за меж штрафного майданчика вразив правий кут воріт Хальдоурссона.

Під кінець першого тайму господарі чемпіонату знову забили. Цього разу тет-а-тет з воротарем суперника вийшов Антуан Грізманн - 4:0.

Після перерви Ісландія знайшла в собі сили гідно завершити чемпіонат Європи і забила два м'ячі з меж штрафної площі - відзначилися Колбейн Сігторссон і Біркір Бьярнассон. Між цими голами п'ятий м'яч для Франції відправив у ворота Олів'є Жиру.

Таким чином, збірна Франції стала останнім півфіналістом Євро-2016, і тепер у боротьбі за потрапляння до фіналу зіграє зі збірною Німеччини.

Франція - Ісландія - 5:2 (4:0)

Голи: Жиру (12, 59), Погба (20), Пайє (43), Грізманн (45) — Сігторссон (56), Б. Бьярнасон (84);

Ф: Льоріс, Санья, Умтіті, Косельні (Мангалу, 72), Евра, Погба, Матюіді, Сіссоко, Грізманн, Пайє (Коман, 80), Жиру (Жиньяк, 60);

І: Халльдоурссон, Севарссон, Арнасон (Ингасон, 46), Р. Сігурдссон, Скуласон, Гудмундссон, Гуннарссон, Р. Сігурдссон, Б. Бьярнасон, Сігторссон (Гудйонсен, 83), Бодварссон (Фіннбогасон, 46);

Попередження: Умтіті - Б. Бьярнасон.