Євро-2016: Франція жорстоко завершила ісландську казку
Команда Дідьє Дешама розгромила суперника і стала останнім півфіналістом турніру.
Збірна Франції, розгромивши збірну Ісландії в чвертьфіналі Євро-2016 з рахунком 5:2, стала останнім учасником півфіналу чемпіонату Європи.
Команда Дідьє Дешама агресивно провела перший тайм і забила перший м'яч вже на 12-й хвилині. Олів'є Жиру вийшов один-на-один з воротарем Ханнесом Хальдоурссоном і точно пробив у дальній кут воріт.
Через вісім хвилин відзначився Поль Погба, який замкнув головою передачу з флангу від Антуана Гризманна.
Третій гол Франції був на рахунку Дімітрі Пайє - півзахисник з-за меж штрафного майданчика вразив правий кут воріт Хальдоурссона.
Під кінець першого тайму господарі чемпіонату знову забили. Цього разу тет-а-тет з воротарем суперника вийшов Антуан Грізманн - 4:0.
Після перерви Ісландія знайшла в собі сили гідно завершити чемпіонат Європи і забила два м'ячі з меж штрафної площі - відзначилися Колбейн Сігторссон і Біркір Бьярнассон. Між цими голами п'ятий м'яч для Франції відправив у ворота Олів'є Жиру.
Таким чином, збірна Франції стала останнім півфіналістом Євро-2016, і тепер у боротьбі за потрапляння до фіналу зіграє зі збірною Німеччини.
Франція - Ісландія - 5:2 (4:0)
Голи: Жиру (12, 59), Погба (20), Пайє (43), Грізманн (45) — Сігторссон (56), Б. Бьярнасон (84);
Ф: Льоріс, Санья, Умтіті, Косельні (Мангалу, 72), Евра, Погба, Матюіді, Сіссоко, Грізманн, Пайє (Коман, 80), Жиру (Жиньяк, 60);
І: Халльдоурссон, Севарссон, Арнасон (Ингасон, 46), Р. Сігурдссон, Скуласон, Гудмундссон, Гуннарссон, Р. Сігурдссон, Б. Бьярнасон, Сігторссон (Гудйонсен, 83), Бодварссон (Фіннбогасон, 46);
Попередження: Умтіті - Б. Бьярнасон.