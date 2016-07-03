Захисник збірної Італії заплакав під час післяматчевого інтерв'ю (відео)

Захисник збірної Італії та туринського "Ювентуса" Андреа Бацальї не зміг стримати емоцій після поразки в чвертьфінальному матчі Євро-2016 від збірної Німеччини і розплакався в прямому ефірі. Про це повідомляє Eurosport.ru.

"Це величезне розчарування. Ми віддали все, що можна. Від всього того, що ми зробили, залишилася тільки поразка. Через кілька років всі забудуть про цю команду. Ніхто не згадає про цю збірну Італії, яка виклалася на всі сто. Пробачте нас", – сказав Барцальї під час флеш-інтерв'ю.

35-річний Андреа Барцальї виступає за збірну Італії з 2004 року. Разом з національною командою він виграв чемпіонат світу 2006 року, а також доходив до фіналу Євро-2012.

Захисник також є п'ятикратним чемпіоном Італії у складі "Ювентуса", а також чемпіоном Німеччини у складі німецького "Вольфсбурга".

Як повідомляв УНІАН, збірна Італії вилетіла з Євро-2016, програвши Німеччини в серії пенальті. Андреа Барцальї свій одинадцятиметровий удар реалізував.