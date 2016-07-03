Збірна Німеччини втратила основного гравця перед півфіналом Євро-2016

Центральний півзахисник збірної Німеччини Самі Хедіра не допоможе своїй команді у півфінальному матчі Євро-2016, повідомляє Kicker.

Хедіра отримав травму у вчорашньому чвертьфінальному матчі проти збірної Італії. На 13-й хвилині матчу Джорджо К'єлліні наступив йому на ногу, і півзахисник був змушений завершити свою участь у матчі. Замість нього на полі з'явився Бастіан Швайнштайгер.

Сьогодні стало відомо, що Хедіра отримав травму ахіллового сухожилля. Найближчим часом йому доведеться пройти медичне обстеження, яке визначить точні терміни відновлення футболіста.

Зазначимо, що в півфіналі також не зможе взяти участь захисник збірної Німеччини Маттс Хуммельс, який отримав дискваліфікацію за перебір жовтих карток. Також під питанням участь у грі форварда Маріо Гомеса.

Як повідомляв УНІАН, вчора збірна Німеччини вийшла у півфінал Євро-2016, обігравши Італію в серії пенальті.

На наступному етапі турніру німецька команда зустрінеться з переможцем протистояння Франція - Ісландія.