В Ісландії після Євро-2016 може з'явитися національний День футболу

Державне свято День футболу може з'явитися в Ісландії після успішного виступу національної команди на Євро-2016. Таку думку в коментарі ТАСС висловила посол Ісландії у Франції Берглінд Асгеїрсдоттір.

"У нас є національне свято - День проголошення Республіки, який відзначається 17 червня. Але може з'явитися і ще одне червневе свято - День футболу. Не знаю, чи буде воно вихідним, у нас і так дуже багато святкових днів у порівнянні з іншими країнами. Але наш уряд обов'язково підніме це питання", - сказала Асгеїрсдоттір.

"Міністр фінансів і міністр спорту самі раніше грали у футбол. Брат нашого нового президента в минулому був гандболістом, одним з найкращих в Європі. А нещодавно була зустріч Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA), і представниця Ісландії прийшла туди в футболці збірної! Абсолютно діловий захід, всі у цивільних костюмах, а вона у футбольній майці", - розповіла Асгеїрсдоттір, підкресливши, що цей вчинок був одностайно схвалений колегами.

Ісландський дипломат також очікує, що футболісти після повернення до Ісландіх будуть зустрінуті як герої.

"Я не здивуюся, якщо уряд організовує найшикарнішу зустріч в історії країни. Кожен ісландець захоче привітати команду, так що день повернення стане якщо й не повністю вихідним, то на півдня напевно", - зазначила Асгеїрсдоттір.

Як повідомляв УНІАН, збірна Ісландії на своєму першому в історії чемпіонаті Європи сенсаційно дійшла до чвертьфіналу, де сьогодні, 3 липня, зіграє зі збірною Франції.