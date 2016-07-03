Головний тренер збірної Італії Конте: "Коли ти даєш свій максимум, ніхто не має права тебе критикувати"

Збірна Італії продемонструвала свій максимум на чемпіонаті Європи з футболу. Про це після вильоту команди з турніру у чвертьфінальному матчі з Німеччиною заявив наставник італійської команди Антоніо Конте, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"У матчі проти дуже сильного суперника ми показали, що є хорошою командою. Всі наші опоненти були змушені поважати нас, причому поважати дуже сильно. Робота в національній команді дарує тобі багато емоцій і стимулів, і я сподіваюся, що цей турнір залишить важливу спадщину.

Думаю, моєю головною перемогою стала можливість працювати з цими хлопцями - від адміністраторів до кухарів. Це приносило мені величезне задоволення. Для мене було честю працювати з цими людьми, які викладалися на всі сто відсотків. Коли ти даєш свій максимум, ніхто не має права тебе критикувати. А ці хлопці не просто виконали свій обов'язок, вони віддавалися справі абсолютно повністю, і я думаю, що люди це оцінять. Як і те, що вони люблять свою країну і футболку, яку носять", - заявив Конте.

Як повідомляв УНІАН, збірна Італії поступилася Німеччині місце в півфіналі Євро-2016 за підсумками серії пенальті.

Антоніо Конте покидає збірну Італії після чемпіонату Європи. Наступним місцем його роботи стане лондонський "Челсі".