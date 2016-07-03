Євро-2016: Німеччина обіграла Італію в серії пенальті та вийшла у півфінал

В Бордо завершився чвертьфінальний матч чемпіонату Європи з футболу, в якому збірна Німеччини обіграла команду Італії - 1:1 (6:5).

Доля матчу була вирішена в серії пенальті.

У центральному матчі цієї стадії турніру, в першому таймі команди діяли надміру обережно, демонструючи нудний футбол. Протягом 45 хвилин команди фактично не створили жодного моменту.

А після перерви німці серйозно взялися за справу і почали створювати момент за іншим. Свою перевагу "бундестім" втілив у гол на 65-й хвилині. В атаці німців Гомес отримав м'яч на фланзі, дочекався підключення Хектора і викотив йому м'яч у штрафну. Хектор зробив простріл вздовж воріт, м'яч від ноги гравця італійців Бонуччі прилетів прямо в центр і набігший Озіл вразив ворота Буффона - 1:0.

Поле цього німці трохи заспокоїлися і не до кінця відпрацювали в захисті в епізоді, коли Боатенг зіграв рукою після удару потилицею К'єлліні - пенальті. Бонуччі пробив у правий кут під саму штангу. Нойєр вгадав напрямок, але не дотягнувся до м'яча - 1:1.

У додатковий час команди продовжували грати обережено і перша 15-хвилинка знову не принесла голів. Після перерви команди, як і в основний час, були більш активні, але відзначитися жодна з них так і не зуміла.

Німеччина - Італія - 1:1 (0:0), по пенальті - 6:5

Голи: Озіл 65 - Бонуччі (п.) 78

Р: Нойер, Хектор, Хуммельс, Боатенг, Хеведес, Кроос, Киммих, Хедіра (Швайнштайгер, 15'), Озіл, Мюллер, Гомес (Дракслер, 72')

І: Буффон, Де Шильо, Барцальї, Джаккеріні, Бонуччі, К'єлліні, Флоренці (Дармиан, 86'), Стураро, Пароло, Пелле, Едер (Інсіньє, 108)

Попередження: Хуммельс 90`, Швайнштайгер 112 - Стураро 56', Де Шильо 57', Пароло 59', Джаккеріні 103.

Серія пенальті:

Інсіньє - 0:1

Кроос - 1:1

Дзадза - 1:1 (мимо)

Мюллер - 1:1 (воротар)

Барцальї - 1:2

Озіл - 1:2 (штанга)

Пелле - 1:2 (мимо)

Дракслер - 2:2

Бонуччі - 2:2 (воротар)

Швайнштайгер - 2:2 (мимо)

Джаккеріні - 2:3

Хуммельс - 3:3

Пароло - 3:4

Киммих - 4:4

Де Шильо - 4:5

Боатенг - 5:5

Дарміан - 5:5 (воротар)

Хектор - 6:5