Євро-2016: Німеччина обіграла Італію в серії пенальті та вийшла у півфінал
Доля матчу була вирішена в серії пенальті.
В Бордо завершився чвертьфінальний матч чемпіонату Європи з футболу, в якому збірна Німеччини обіграла команду Італії - 1:1 (6:5).
Доля матчу була вирішена в серії пенальті.
У центральному матчі цієї стадії турніру, в першому таймі команди діяли надміру обережно, демонструючи нудний футбол. Протягом 45 хвилин команди фактично не створили жодного моменту.
А після перерви німці серйозно взялися за справу і почали створювати момент за іншим. Свою перевагу "бундестім" втілив у гол на 65-й хвилині. В атаці німців Гомес отримав м'яч на фланзі, дочекався підключення Хектора і викотив йому м'яч у штрафну. Хектор зробив простріл вздовж воріт, м'яч від ноги гравця італійців Бонуччі прилетів прямо в центр і набігший Озіл вразив ворота Буффона - 1:0.
Поле цього німці трохи заспокоїлися і не до кінця відпрацювали в захисті в епізоді, коли Боатенг зіграв рукою після удару потилицею К'єлліні - пенальті. Бонуччі пробив у правий кут під саму штангу. Нойєр вгадав напрямок, але не дотягнувся до м'яча - 1:1.
У додатковий час команди продовжували грати обережено і перша 15-хвилинка знову не принесла голів. Після перерви команди, як і в основний час, були більш активні, але відзначитися жодна з них так і не зуміла.
Німеччина - Італія - 1:1 (0:0), по пенальті - 6:5
Голи: Озіл 65 - Бонуччі (п.) 78
Р: Нойер, Хектор, Хуммельс, Боатенг, Хеведес, Кроос, Киммих, Хедіра (Швайнштайгер, 15'), Озіл, Мюллер, Гомес (Дракслер, 72')
І: Буффон, Де Шильо, Барцальї, Джаккеріні, Бонуччі, К'єлліні, Флоренці (Дармиан, 86'), Стураро, Пароло, Пелле, Едер (Інсіньє, 108)
Попередження: Хуммельс 90`, Швайнштайгер 112 - Стураро 56', Де Шильо 57', Пароло 59', Джаккеріні 103.
Серія пенальті:
Інсіньє - 0:1
Кроос - 1:1
Дзадза - 1:1 (мимо)
Мюллер - 1:1 (воротар)
Барцальї - 1:2
Озіл - 1:2 (штанга)
Пелле - 1:2 (мимо)
Дракслер - 2:2
Бонуччі - 2:2 (воротар)
Швайнштайгер - 2:2 (мимо)
Джаккеріні - 2:3
Хуммельс - 3:3
Пароло - 3:4
Киммих - 4:4
Де Шильо - 4:5
Боатенг - 5:5
Дарміан - 5:5 (воротар)
Хектор - 6:5