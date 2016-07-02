Тренер збірної Уельсу: "Хлопці билися, а це єдине, про що ми їх завжди просимо"

Головний тренер збірної Уельсу Кріс Коулмен зазначив бажання і самовіддачу своїх гравців у матчі проти команди Бельгії в чвертьфіналі Євро-2016, повідомляє УЄФА.

"Розуміли, що буде важко, але я говорив ще до нашого першого торкання м'яча, що ми тут не для того, щоб насолоджуватися святом. Ми приїхали битися, і у нас є що запропонувати суперникам. Я відчував, що наша команда здатна навіть на більше. Хлопці билися, а це єдине, про що ми їх завжди просимо".

"У нас є такі гравці, як Джо Аллен, Аарон Ремзі і Гарет Бейл. Вони здатні віддати пас і грати в комбінаційний футбол, що дозволяє іншим показувати свою кращу гру. Ми намагалися грати на своїх сильних якостях, і неважливо, як це все оберталося".

"Ми забили шикарні голи. Я дуже радий за Сема Воукса, який інколи не виходить у стартовому складі, але завжди працює на максимумі і помітний на полі. Це важлива фігура в нашій роздягальні. Ешлі Вільямс міг оформити хет-трик, справжній лідер. А Гел Робсон-Кану? Який матч видав..."

"Я не думаю про перемогу на чемпіонаті. Першим завданням було вийти з групи, потім - перемогти Північну Ірландію, далі - обіграти Бельгію. Тепер Португалія. Обіцяю вам, що мої гравці і штаб не будуть думати про перемогу на чемпіонаті. Вони будуть думати про Португалію".

"Я уявляю собі, як три мільйони сходять з розуму у нас вдома. Я знаю, що моя команда досить хороша, щоб протистояти будь-якому супернику. Ми повинні підходити до наступного матчу так само, як і до всіх попередніх. Тепер головне - перебороти самих себе і зробити так, щоб гравці виходили на поле без страху".

Як повідомляв УНІАН, збірна Уельсу сенсаційно обіграла команду Бельгії в матчі 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу. У півфіналі валлійці зіграють проти збірної Португалії.