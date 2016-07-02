Тренер збірної Бельгії після поразки від Уельсу: "Я не чарівник"

Головний тренер збірної Бельгії з футболу Марк Вільмотс після вильоту своєї команди в 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу поскаржився на невезіння та низку травм лідерів своєї команди, повідомляє УЄФА.

"Вважаю, у нас був хороший план на гру. Перші 20-25 хвилин ми домінували, але потім несподівано відійшли на 15 метрів назад. Можливо, ми хвилювалися за вільні зони в обороні. Я не чарівник, ти не можеш раптом знайти заміну досвіду. Нам не пощастило, коли з травмами вибули Венсан Компані і Ніколас Ломбартс, а потім на тренуванні ми втратили ще одну стару мудру голову - Яна Вертонгена. У трьох матчах 1/4 фіналу ми не пропустили жодного м'яча. Ми допускали помилки, які не повинні були допускати. Можливо, справа в страху, адже вони ще молоді. Але в будь-якому випадку я беру відповідальність за це", - зазначив Вільмотс.

"Я випустив Маруана Феллайні, і 15-20 хвилин ми контролювали ситуацію на полі у другому таймі. Другий гол застав нас зненацька, ми не повинні були пропускати. Потім ми могли зробити рахунок 2:2, але...", - продовжив тренер.

"У нас молода команда. Ми вважалися одними з фаворитів і дуже хотіли пройти як можна далі. Однак ми допустили дуже багато помилок проти такої гарної команди, як Уельс", - підсумував наставник.

Як повідомляв УНІАН, збірна Бельгії сенсаційно поступилася команді Уельсу з рахунком 1:3. У півфіналі Уельс зіграє с Португалією.