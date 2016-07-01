Євро-2016: Уельс сенсаційно обіграв Бельгію і вийшов у півфінал

В Ліллі завершився чвертьфінальний матч чемпіонату Європи з футболу, в якому збірна Уельсу обіграла команду Бельгії з рахунком 3:1.

Доля матчу була вирішена в середині другого тайму.

Бельгійці, які вважалися явними фаворитами цього матчу, потужно почали гру і швидко відкрили рахунок. На 13-й хвилині Найнгголан чудовим по красі і точності ударом пробив у "дев'ятку" воріт суперника метрів з 30-ти - 1:0. Втім, вдалий початок зіграв з фаворитом злий жарт. Бельгійці потихеньку втрачали контроль над грою, а в кінцівці першого тайму втратили і перевагу в рахунку На 30-й хвилині валлійці розіграли кутовий справа і Ешлі Вільямс головою відправив м'яч у ворота за класичною траєкторією - від землі в сітку..

А після перерви збірна Уельсу і взагалі міцно захопила ініціативу в свої руки. Лише перші кілька хвилин бельгійці намагалися створювати гострі моменти біля воріт суперника. А потім, на 55-й хвилині контратака Уельсу правим флангом завершилася тим, що Ремзі накинув м'яч у центр штрафного, де Робсон-Кану обіграв відразу трьох захисників одним фінтом і в буквальному сенсі розстріляв ворота кіпера суперників Тібо Куртуа. У час, що залишився (близько 40 хвилин) бельгійці так і не змогли перехопити ініціативу і створити хоч подобу штрума воріт суперника. Проте, валлійці на 86-й хвилині зміцнили свою перевагу до двох голів. Гантер навісив справа точно туди, де був Воукс, який. у свою чергу, головою підрізає м'яч у дальній кут воріт.

У півфіналі збірна Уельсу зіграє з командою Португалії.

Уельс - Бельгія - 3:1 (1:1)

Голи: Вільямс Е. 30', Робсон-Кану 55', Воукс 86' - Найнгголан 13'

У: Хеннессі, Гантер, Тейлор Н., Девіс Б., Честер, Вільямс Е., Аллен, Робсон-Кану (Воукс, 80'), Ремсі, Ледлі (Кінг Е., 78'), Бейл

Б: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Менье, Лукаку Дж. (Мертенс Д., 75'), Найнгголан, Вітсель, де Брюйне, Феррейра-Карраско (Феллаїні, 46'), Азар, Лукаку Р. (Батшуайі, 83')

Попередження: Честер 16', Гантер 24', Девіс Б. 5', Ремсі 75' - Феллаїні 60', Алдервейрелд 85'