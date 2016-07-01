Гравець збірної Португалії Куарежма: "Доля всієї країни опинилася в моїх руках"

Півзахисник збірної Португалії Рікарду Куарежма поділився емоціями від виходу команди в півфінал Євро, повідомляє УЄФА:

"Тиск, зрозуміло, було надзвичайним. Доля всієї країни опинилася в моїх руках. Я вірив у краще, знав, що неодмінно заб'ю. Часу, щоб подумати, у мене не було. Головне, що, прямуючи до м'яча, я ні в чому не сумнівався. Ми на вірному шляху і продовжимо слідувати йому", - зазначив гравець.

Як повідомляв УНІАН, збірна Португалії виграла в першому матчі 1/4 фіналу Євро-2016 у команди Польщі в серії пенальті (1:1, 5:3). Вирішальний пенальті в серії 11-метрових реалізував Рікарду Куарежма.

В інших чвертьфіналах зійдуться Бельгія - Уельс, Німеччина - Італія і Франція - Ісландія.