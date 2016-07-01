Тренер збірної Португалії Сантуш: "Я просив своїх підопічних зберігати холоднокровність"

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш прокоментував перемогу своїх підопічних над Польщею в першому матчі 1/4 фіналу Євро, повідомляє УЄФА.

«Чим далі ми рухаємося, тим стаємо ближче до своєї мети. У нас є амбіції, ми хочемо принести велику радість жителям Португалії. Пенальті — це лотерея, але тут потрібно проявити характер. Поляки є фахівцями з пробиття 11-метрових ударів, адже в минулому раунді вони так здолали швейцарців. Але я попросив своїх підопічних зберігати холоднокровність. Я знав, що вони можуть забити», — зазначив Сантуш.

«Поляки дуже добре почали матч, а у мене була своя стратегія. Вілліам, Ренату Санчес і Адрієн Сілва мали перекривати гравців збірної Польщі. Ми дозволили їм заволодіти ініціативою на якийсь час і не змогли стримати Аркадіуша Міліка. Тоді я поговорив з Санчесом, і відбулися зміни. Я попросив, щоб Нані відходив трохи глибше. На щастя, Ренату забив гол. Однак Польща — це хороша команда, яка знає, як приспати пильність суперника. І все-таки ми зуміли впоратися, діяли першим номером, і у нас було більше моментів. Ми заслужено здобули перемогу над гідним суперником».

«Зазвичай я не виділяю когось з гравців, але Пепе провів сьогодні чудовий матч. Люди в основному говорять про Кріштіану Роналду, і він, звичайно ж, іноді відзначався, але Пепе діяв просто приголомшливо».

18-річний Ренату Санчес став кращим гравцем матчу за версією УЄФА і забив свій перший гол за збірну.

«Ренату Саншеш грав чудово, але в майбутньому він буде показувати зовсім інший футбол. Він все ще продовжує додавати. Йому потрібно вміло використовувати на полі всі свої навички. І я йому в цьому допомагаю. Він нагадує мені великого португальського футболіста Маріо Колуну».

Як повідомляв УНІАН, збірна Португалії виграла в першому матчі 1/4 фіналу Євро-2016 у команди Польщі в серії пенальті (1:1, 5:3).

В інших чвертьфіналах зійдуться Бельгія - Уельс, Німеччина - Італія і Франція - Ісландія.