Тренер збірної Іспанії дель Боске оголосив про завершення кар'єри
Команда провалилася на двох великих турнірах поспіль.
Головний тренер збірної Іспанії Вісенте Дель Боске заявив, що має намір завершити кар'єру, повідомляє SportArena з посиланням на AS.
«Без всяких сумнівів, я покину збірну. Я прийняв це рішення незалежно від виступу команди на чемпіонаті Європи. Мій контракт закінчується 31 липня, і ми спокійно дочекаємося цього дня, після чого припинимо співпрацю», — заявив Дель Боске.
«У мене немає претензій до керівництва Федерації. Більше я не збираюся нікого тренувати. Я покидаю футбол, але якщо зможу чимось допомогти — я зроблю це».
65-річний Вісенте Дель Боске працював зі збірною Іспанії з 2008 року. Тренеру вдалося виграти з командою ЧС-2010 і Євро-2012, однак на двох останніх великих турнірах команда провалилася.
На ЧС-2014 команда не подолала груповий етап, а на Євро-2016 Іспанія вийшла з групи, проте вже на стадії 1/8 фіналу програла Італії (0:2).
Крім збірної Іспанії Дель Боске також тренував мадридський "Реал", з яким двічі перемагав у Лізі чемпіонів і національному чемпіонаті Іспанії, і турецький "Бешикташ".
У 2012-му році Міжнародна федерація футболу (ФІФА) визнала Дель Боске кращим тренером року, відзначивши, таким чином, його роль у тріумфі збірної Іспанії на Євро-2012.