Тренер збірної Іспанії дель Боске оголосив про завершення кар'єри

Головний тренер збірної Іспанії Вісенте Дель Боске заявив, що має намір завершити кар'єру, повідомляє SportArena з посиланням на AS.

«Без всяких сумнівів, я покину збірну. Я прийняв це рішення незалежно від виступу команди на чемпіонаті Європи. Мій контракт закінчується 31 липня, і ми спокійно дочекаємося цього дня, після чого припинимо співпрацю», — заявив Дель Боске.

«У мене немає претензій до керівництва Федерації. Більше я не збираюся нікого тренувати. Я покидаю футбол, але якщо зможу чимось допомогти — я зроблю це».

65-річний Вісенте Дель Боске працював зі збірною Іспанії з 2008 року. Тренеру вдалося виграти з командою ЧС-2010 і Євро-2012, однак на двох останніх великих турнірах команда провалилася.

На ЧС-2014 команда не подолала груповий етап, а на Євро-2016 Іспанія вийшла з групи, проте вже на стадії 1/8 фіналу програла Італії (0:2).

Крім збірної Іспанії Дель Боске також тренував мадридський "Реал", з яким двічі перемагав у Лізі чемпіонів і національному чемпіонаті Іспанії, і турецький "Бешикташ".

У 2012-му році Міжнародна федерація футболу (ФІФА) визнала Дель Боске кращим тренером року, відзначивши, таким чином, його роль у тріумфі збірної Іспанії на Євро-2012.