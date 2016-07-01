Євро-2016: Португалія обіграла Польщу і стала першим півфіналістом

У Марселі завершився перший чвертьфінальний матч чемпіонату Європи з футболу, в якому збірна Португалії обіграла команду Польщі - 1:1 (5:3).

Доля матчу була вирішена в серії пенальті.

Перед початком гри фаворитом вважалася збірна Португалії і тим більш несподіваним виявився початок гри. На 2-й хвилині Грошицкі пройшов по лівому флангу і виклав м'яч на 11-метрову позначку Роберту Левандовські, який пробив точно в кут воріт - 1:0. Втім, португальці не стали панікувати, повільно але вірно перехопили ініціативу в свої руки і ще до кінця першого тайму зрівняли рахунок. На 33-й хвилині 18-річний Ренату Санчеш підхопив м'яч біля штрафного, підробив і пробив, Криховяк невдало підставився ногу і м'яч рикошетом влетів у ворота впритул зі стійкою воріт - воротар поляків Фабіанскі ледь не дотягнувся до м'яча.

У другому таймі команди періодично обмінювалися "уколами", а найнебезпечнішим став епізод на 85-й хвилині коли один на один з воротарем вийшов лідер португальців кріштіану Роналду, але... не влучив по м'ячу. У підсумку основний час матчу так і закінчився внічию.

В овертаймі португальці чинили тиск на ворота суперника з самого початку, але реалізувати його так і не зуміли. У свою чергу, поляки також не використали свої можливості.

Польща - Португалія - 1:1 (1:1), по пенальті - 3:5

Голи: Левандовський, 2 - Ренату Санчеш, 33

Польща: Фабіанскі, Паздан, Енджейчик, Криховяк, Глік, Мончиньски (Йодловєц , 98), Блащиковскі, Піщек, Мілік, Левандовські Р., Гросіцкі (Капустка, 82')

Португалія: Руй Патрісіу, Пепе, Жозе Фонте, Вілліам Карвалью (Перрейра, 96), Седрік Соареш, Жоау Маріу (Куарежма, 80), Ренату Санчеш, Нані, Елізеу, Адрієн Сілва (Моутіньо, 73), Роналду

Попередження: Енджейчик 42, Капустка 87 - Адрієн Сілва 70', Карвалью, 90.

Серія пенальті:

Роналду - гол

Левандовські - гол

Ренату Санчеш - гол

Мілік - гол

Моутінью - гол

Глік - гол

Нані - гол

Блащиковські - воротар

Куарежма - гол