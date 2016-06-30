Португалець Нані про матч 1/4 фіналу Євро з Польщею: "Треба викластися по максимуму і не втрачати пильності жодної секунди"

Напередодні першого чвертьфінального матчу чемпіонату Європи з футболу один з лідерів збірної Португалії поділився своєю думкою щодо протистояння з Польщею, повідомляє УЄФА.

"Збірна Польщі - сильна команда, що вона й довела по ходу турніру. Поляки приїхали до Франції з дуже серйозними намірами. Але ми знаємо, яку небезпеку представляє опонент, і добре підготувалися до гри. Треба просто викластися по максимуму і не втрачати пильності жодної секунди. Це єдиний спосіб, якщо ми хочемо обіграти тих, хто стоїть на нашому шляху у фінал. Потрібно вірити в себе", - зазначає гравець.

Говорячи про сітку плей-офф Євро-2016, Нані зазначив: "В іншій частині сітки дійсно зібрані більш гучні імена. Так думають люди, ґрунтуючись на історії і репутації команд. Але ситуація в даний момент не зовсім така. Польща ані в чому не поступається будь-якому іншому чвертьфіналісту - просто згадайте, як вона зіграла проти Німеччини. Бельгія, Уельс теж довели свою силу, і у них є гравці, які можуть вирішити результат матчу. Так що потрібно залишатися згуртованими і вірити в успіх.

А говорячи про те, що гравці збірної Португалії часто відпрацьовують пенальті на тренуваннях, зазначив: "Це дійсно дуже важливо. Потрібно тренувати всі можливі аспекти гри, щоб бути готовим до будь-якого повороту подій. Тренувати пенальті - звичайна практика, адже так поліпшуються техніка і віра в свої сили. Якщо справа дійде до 11-метрових, то ми будемо готові і впевнені в собі".

Як повідомляв УНІАН, перший матч 1/4 фіналу Євро-2016 Польща - Португалія відбудеться у четвер, 30 червня. Початок гри о 22.00.