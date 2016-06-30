Збірна Росії залишилася без головного тренера

Головний тренер збірної Росії Леонід Слуцький залишив команду після її невдалого виступу на Євро-2016, повідомляє офіційний сайт Російського футбольного союзу.

"Російський футбольний союз офіційно повідомляє про завершення співпраці з головним тренером національної збірної Росії Леонідом Слуцьким.

РФС дякує Леоніду Вікторовичу Слуцькому, під керівництвом якого збірна Росії завоювала путівку на Чемпіонат Європи 2016 року, за професіоналізм і бажає йому успіхів у тренерській кар'єрі", - йдеться в повідомленні РФС.

Нагадаємо, Леонід Слуцький очолив збірну Росії в 2015-му році, замінивши на посаді наставника команди італійця Фабіо Капелло. Йому вдалося вивести росіян на Євро-2016, але на турнірі у Франції команда провалилася, посівши останнє місце в групі з Англією, Уельсом і Словаччиною.