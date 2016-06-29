Євро-2016: як команди-чвертьфіналісти готуються до 1/4 турніру (фото)
19:06, 29 червня 2016Євро 2016
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Вісім європейських національних збірних з футболу, які зуміли пробитися в 1/4 Чемпіонату Європи, готуються до наступної стадії турніру.
Лідери збірної Уельсу Аарон Ремзі та Гарет Бейл на тренуванні / REUTERS
Першими боротьбу за вихід у півфінал почнуть збірні Польщі та Португалії, які зіграють між собою вже завтра, 30 червня.
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1 липня пройде матч між командами Франції і Бельгії, 2 липня – між Німеччиною та Італією, а 3 липня за місце в 1/2 Євро-2016 поборються господиня чемпіонату Франція і головна сенсація турніру – Ісландія.
Зараз команди посилено тренуються перед наступними матчами і проводять прес-конференції.
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