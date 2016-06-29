Євро-2016: як команди-чвертьфіналісти готуються до 1/4 турніру (фото)

19:06, 29 червня 2016
Євро 2016
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Вісім європейських національних збірних з футболу, які зуміли пробитися в 1/4 Чемпіонату Європи, готуються до наступної стадії турніру.

Лідери збірної Уельсу Аарон Ремзі та Гарет Бейл на тренуванні / REUTERS

Першими боротьбу за вихід у півфінал почнуть збірні Польщі та Португалії, які зіграють між собою вже завтра, 30 червня.

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1 липня пройде матч між командами Франції і Бельгії, 2 липня – між Німеччиною та Італією, а 3 липня за місце в 1/2 Євро-2016 поборються господиня чемпіонату Франція і головна сенсація турніру – Ісландія.

Зараз команди посилено тренуються перед наступними матчами і проводять прес-конференції.

Капітан збірної Польщі Роберт Левандовський і головний тренер команди Адам Навалка на тренуванні
Капітан збірної Польщі Роберт Левандовський і головний тренер команди Адам Навалка на тренуванні /  © REUTERS
Воротар поляків Войцех Щенсний
Воротар поляків Войцех Щенсний /  © REUTERS
Збірна Польщі з футболу на тренуванні перед 1/4 фіналу
Збірна Польщі з футболу на тренуванні перед 1/4 фіналу /  © REUTERS
Збірна Польщі з футболу на тренуванні перед 1/4 фіналу
Збірна Польщі з футболу на тренуванні перед 1/4 фіналу /  © REUTERS
Збірна Португалії готується до матчу проти Польщі
Збірна Португалії готується до матчу проти Польщі /  © REUTERS
Лідер португальців Кріштіану Роналду і захисник команди Пепе
Лідер португальців Кріштіану Роналду і захисник команди Пепе /  © REUTERS
Тренування збірної Португалії з футболу
Тренування збірної Португалії з футболу /  © REUTERS
Нападник Рікарду Куарежма на тренуванні перед матчем проти поляків
Нападник Рікарду Куарежма на тренуванні перед матчем проти поляків /  © REUTERS
Тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш
Тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш /  © REUTERS
Португалець Нані на прес-конференції
Португалець Нані на прес-конференції /  © REUTERS
Тренер збірної Уельсу Кріс Коулман на тренуванні перед протистоянням з бельгійцями
Тренер збірної Уельсу Кріс Коулман на тренуванні перед протистоянням з бельгійцями /  © REUTERS
Лідери збірної Уельсу Аарон Ремзі та Гарет Бейл на тренуванні
Лідери збірної Уельсу Аарон Ремзі та Гарет Бейл на тренуванні /  © REUTERS
Гарет Бейл разом з партнерами по збірній готується дати бій бельгійцям
Гарет Бейл разом з партнерами по збірній готується дати бій бельгійцям /  © REUTERS
Віце-капітан збірної Уельсу Джо Ледлі
Віце-капітан збірної Уельсу Джо Ледлі /  © REUTERS
Головна зірка збірної Уельсу Гарет Бейл на прес-конференції
Головна зірка збірної Уельсу Гарет Бейл на прес-конференції /  © REUTERS
Прес-конференція збірної Уельсу
Прес-конференція збірної Уельсу /  © REUTERS
Гарет Бейл роздає автографи юним фанатам
Гарет Бейл роздає автографи юним фанатам /  © REUTERS
Гравці збірної Уельсу Девід Едвардс і Сем Воукс налаштовуються на гру всюди
Гравці збірної Уельсу Девід Едвардс і Сем Воукс налаштовуються на гру всюди /  © REUTERS
Збірна Бельгії разом з тренером налаштовуються на гру проти Уельсу
Збірна Бельгії разом з тренером налаштовуються на гру проти Уельсу /  © REUTERS
Збірна Бельгії на тренуванні
Збірна Бельгії на тренуванні /  © REUTERS
Збірна Бельгії на тренуванні
Збірна Бельгії на тренуванні /  © REUTERS
Збірна Бельгії на тренуванні
Збірна Бельгії на тренуванні /  © REUTERS
Тренер бельгійців Марк Вільмотс
Тренер бельгійців Марк Вільмотс /  © REUTERS
Захисник збірної Бельгії Тобі Алдервейрелд на прес-конференції
Захисник збірної Бельгії Тобі Алдервейрелд на прес-конференції /  © REUTERS
Гравець збірної Бельгії Яннік Карраско на прес-конференції
Гравець збірної Бельгії Яннік Карраско на прес-конференції /  © REUTERS
Збірна Німеччини на тренуванні перед битвою з Італією за путівку до півфіналу
Збірна Німеччини на тренуванні перед битвою з Італією за путівку до півфіналу /  © REUTERS
Воротар збірної Німеччини Мануель Нойєр з головним тренером команди Йоахімом Льовом
Воротар збірної Німеччини Мануель Нойєр з головним тренером команди Йоахімом Льовом /  © REUTERS
Нападник німців Маріо Гомес
Нападник німців Маріо Гомес /  © REUTERS
Гравець збірної Німеччини Маріо Гомес на прес-конференції
Гравець збірної Німеччини Маріо Гомес на прес-конференції /  © REUTERS
Захисник збірної Німеччини Матс Хуммельс на прес-конференції
Захисник збірної Німеччини Матс Хуммельс на прес-конференції /  © REUTERS
Тренер Бундестіму Йоахім Льов
Тренер Бундестіму Йоахім Льов /  © REUTERS
Збірна Італії готується до матчу проти німців
Збірна Італії готується до матчу проти німців /  © REUTERS
Збірна Італії на тренуванні
Збірна Італії на тренуванні /  © REUTERS
Збірна Італії на тренуванні
Збірна Італії на тренуванні /  © REUTERS
Тренер італійців Антоніо Конте
Тренер італійців Антоніо Конте /  © REUTERS
Гравець збірної Італії Лоренцо Інсіньє на прес-конференції
Гравець збірної Італії Лоренцо Інсіньє на прес-конференції /  © REUTERS
Італійці Алессандро Флоренці, Чіро Іммобіле і Лоренцо Інсіньє на прес-конференції
Італійці Алессандро Флоренці, Чіро Іммобіле і Лоренцо Інсіньє на прес-конференції /  © REUTERS
Головні тренери збірної Ісландії Хеймир Хадльгрімссон і Ларс Лагербек
Головні тренери збірної Ісландії Хеймир Хадльгрімссон і Ларс Лагербек /  © REUTERS
Тренер команди-сенсації Ісландії Хеймир Хадльгрімссон на прес-конференції
Тренер команди-сенсації Ісландії Хеймир Хадльгрімссон на прес-конференції /  © REUTERS

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