Захисник збірної Німеччини Гектор може пропустити чвертьфінальний матч Євро

Основний захисник збірної Німеччини Йонас Гектор може пропустити матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу проти команди Італії, повідомляє Bild.

У гравця ФК "Кельн" діагностована інфекція верхніх дихальних шляхів.

У середу гравець пропустив тренування своєї команди, залишившись в готелі. Раніше Гектор брав участь у всіх чотирьох матчах своєї команди на Євро-2016.

У матчі 1/8 фіналу з командою Словаччини також отримали пошкодження гравці "бундестім" Жером Боатенг, Самі Хедіра, Матс Хуммельс і Юліан Дракслер. Втім, їх стан здоров'я не викликає особливих побоювань у медичного і тренерського штабу команди Йоахіма Лева.

Як повідомляв УНІАН, в матчі 1/8 фіналу збірна Німеччини обіграла команду Словаччини з рахунком 3:0.

Гра 1/4 фіналу Німеччина - Італія відбудеться в суботу, 2 липня.