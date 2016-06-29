Польські фанати засуджені за бійку з українцями перед матчем Євро
12:38, 29 червня 2016Євро 2016
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Також засудженим фанатам заборонили в'їзд до Франції терміном на 2 роки.
Reuters
П'ятеро вболівальників збірної Польщі засуджені судом Марселя до позбавлення волі на строк від восьми до 12-ти місяців за участь у бійці перед матчем з Україною, повідомляє Команда.
Засудженим також заборонений в'їзд на територію Франції протягом двох років.
Всього за підсумками бійки було затримано 12 громадян Польщі.
Як повідомляв УНІАН, матч 3-го туру Євро-2016 Польща - Україна завершився з рахунком 1:0 на користь поляків.
Перед матчем у Марселі відбувалися сутички між польськими та українськими вболівальниками.
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