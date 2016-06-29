Польські фанати засуджені за бійку з українцями перед матчем Євро

П'ятеро вболівальників збірної Польщі засуджені судом Марселя до позбавлення волі на строк від восьми до 12-ти місяців за участь у бійці перед матчем з Україною, повідомляє Команда.

Засудженим також заборонений в'їзд на територію Франції протягом двох років.

Всього за підсумками бійки було затримано 12 громадян Польщі.

Як повідомляв УНІАН, матч 3-го туру Євро-2016 Польща - Україна завершився з рахунком 1:0 на користь поляків.

Перед матчем у Марселі відбувалися сутички між польськими та українськими вболівальниками.