Ісландський коментатор знову ледь не зійшов з глузду після перемоги над Англією (відео)

Ісландський коментатор Гудмундур Бенедіктссон, який прославився після своєї роботи на матчі Євро-2016 проти Австрії, знову емоційно провів матч, де його команда обіграла Англію.

Так коментатор відреагував на гол Колбейнна Сігторссона у ворота Джо Харта, який став переможним для збірної Ісландії:

Як повідомляв УНІАН, вчора збірна Ісландії сенсаційно обіграла Англію в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Напередодні Євро-2016 фахівці називали ісландців одним з аутсайдерів турніру.

Зазначимо, що перед грою проти Англії Бенедіктссон був звільнений зі своєї головної роботи. Він обіймав посаду головного тренера команди "КК Рейк'явік".