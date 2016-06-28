Ісландський коментатор знову ледь не зійшов з глузду після перемоги над Англією (відео)
13:26, 28 червня 2016Євро 2016
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Емоційний Гудмундур Бенедіктссон оригінально реагує на неймовірні успіхи своєї команди на Євро-2016.
Бенедіктссон знову ледь не зійшов з розуму від щастя / eurosport.co.uk
Ісландський коментатор Гудмундур Бенедіктссон, який прославився після своєї роботи на матчі Євро-2016 проти Австрії, знову емоційно провів матч, де його команда обіграла Англію.
Так коментатор відреагував на гол Колбейнна Сігторссона у ворота Джо Харта, який став переможним для збірної Ісландії:
Як повідомляв УНІАН, вчора збірна Ісландії сенсаційно обіграла Англію в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Напередодні Євро-2016 фахівці називали ісландців одним з аутсайдерів турніру.
Зазначимо, що перед грою проти Англії Бенедіктссон був звільнений зі своєї головної роботи. Він обіймав посаду головного тренера команди "КК Рейк'явік".
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