Букмекери назвали фаворитів на посаду нового тренера збірної Англії

Колишній захисник збірної Англії і екс-наставник "Міддлсбро" Гарет Саутгейт є фаворитом на отримання посади головного тренера збірної Англії, повідомляє Goal.сом.

Ймовірність того, що новим наставником англійців стане Саутгейт оцінюється з коефіцієнтом 2,25. Раніше 45-річний фахівець очолював "Міддлсбро", а з 2013-го року є головним тренером молодіжної збірної Англії (U-21).

Також хороші шанси стати головним тренером збірної Англії має Гленн Ходдл. Ймовірність цього оцінюється з коефіцієнтом 5,0.

Ходдл очолював національну команду на чемпіонаті світу 1998 року, де Англія в серії пенальті поступилася Аргентині у матчі 1/8 фіналу. Він був звільнений під час відбіркового циклу до Євро-2000, після чого працював в "Саутгемптоні", "Тоттенхемі" і "Вулверхемптоні". Останні 10 років Ходдл не тренував.

Третє місце у рейтингу букмекерів ділять молоді фахівці Едді Хау і Гарі Невілл, шанси яких очолити збірну оцінюються з коефіцієнтом 9,0.

Хау вивів скромний "Борнмут" в Прем'єр-лігу і в першому сезоні зміг зберегти команді прописку в елітному чемпіонаті. Гарі Невілл завоював авторитет в якості ТВ-експерта, але при цьому його досвід роботи в іспанській "Валенсії" можна назвати невдалим. Також Невілл працював у тренерському штабі Ходжсона на Євро-2016.

Крім того, в списках букмекерів є головний тренер "Крістал Пелас" Алан Пардью (11,0) і головний тренер "Сандерленда" Сем Аллардайс (21,0).

Серед іноземних фахівців фаворитом виступає хорватський наставник "Вест Хема" Славен Біліч (25,0).

Як відомо, вчора збірна Англії, поступившись в 1/8 фіналу Ісландії, залишила Євро-2016. При цьому наставник команди Рой Ходжсон оголосив про звільнення зі своєї посади. Сьогодні Футбольна федерація прийняла відставку фахівця.