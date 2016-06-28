У малайзійському барі під час трансляції Євро-2016 прогримів вибух: є поранені

В результаті вибуху гранати в барі на околиці Куала-Лумпура було поранено вісім осіб, серед них був громадянин Китаю. Про це повідомили в місцевій поліції, передає Reuters.

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Вибух у барі Movida в місті Пучонг на околиці малайзійської столиці стався рано вранці у вівторок, коли відвідувачі дивилися Євро-2016.

У поліції відкидають версію теракту. Серед можливих причин інциденту називають комерційне суперництво, помсту або навмисне вбивство. Мішенню злочинців мігла бути як одна, так і кілька осіб. Розслідування триває.

Аналогічний інцидент стався в Куала-Лумпурі в 2014 році, коли під час вибуху біля пабу одна людина загинула і дванадцять були поранені.