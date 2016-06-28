Англійські фанати влаштували безлади після вильоту збірної з Євро-2016

Подробиці безладів, а також інформація про постраждалих або затриманих не повідомляються, повідомляє Lenta.ru. Офіційні фан-зони чемпіонату Європи знаходяться у всіх містах Франції, які приймають матчі турніру. Там вболівальники мають можливість подивитися ігри на великому екрані.

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