Євро-2016. Стали відомі всі пари чвертьфіналістів

00:07, 28 червня 2016
Євро 2016
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Найбільш цікавим поєдинком виглядає матч між Німеччиною та Італією.

Reuters

Після закінчення всіх матчів 1/8 фіналу Євро-2016 стали відомі всі пари чвертьфіналу чемпіонату Європи.

У чвертьфіналах зіграють:

30 червня. Польща - Португалія (місце проведення - Марсель)

1 липня. Уельс - Бельгія (місце проведення - Лілль)

2 липня. Німеччина - Італія (місце проведення - Бордо)

3 липня. Франція - Ісландія (місце проведення - Париж)

Півфінали відбудуться 6-7 липня в Ліоні і Марселі. Фінал призначений на 10 липня і буде зіграний на паризькому стадіоні "Стад де Франс".

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