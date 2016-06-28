Євро-2016. Стали відомі всі пари чвертьфіналістів
00:07, 28 червня 2016Євро 2016
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Найбільш цікавим поєдинком виглядає матч між Німеччиною та Італією.
Reuters
Після закінчення всіх матчів 1/8 фіналу Євро-2016 стали відомі всі пари чвертьфіналу чемпіонату Європи.
У чвертьфіналах зіграють:
30 червня. Польща - Португалія (місце проведення - Марсель)
1 липня. Уельс - Бельгія (місце проведення - Лілль)
2 липня. Німеччина - Італія (місце проведення - Бордо)
3 липня. Франція - Ісландія (місце проведення - Париж)
Півфінали відбудуться 6-7 липня в Ліоні і Марселі. Фінал призначений на 10 липня і буде зіграний на паризькому стадіоні "Стад де Франс".
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