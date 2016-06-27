Євро-2016. Ісландія сенсаційно вибила Англію з турніру

Збірна Ісландії, обігравши збірну Англії з рахунком 2:1, піднесла головну сенсацію чемпіонату Європи. Ісландія вийшла в чвертьфінал Євро-2016, а англійці змушені покинути турнір.

Всі голи в грі були забиті в перші двадцять хвилин матчу.

На четвертій хвилині воротар збірної Ісландії Ханнес Халльдорссон збив у своїй штрафній Даніеля Старріджа, і арбітр призначив пенальті. Одинадцятиметровий реалізував Уейн Руні.

Ісландії вдалося відігратися вже через дві хвилини. Після вкидання м'яча з ауту Арнасон головою скинув м'яч у штрафний майданчик Англії, де Рагнар Сігурдссон з близької відстані вразив ворота Джо Харта.

Переможний гол Ісландія забила на 18-й хвилині. Колбейн Сігторссон увійшов в штрафну площу збірної Англії і відразу ж пробив по воротах. Харт майже дотягнувся до м'яча, але від його рук сфера закотилася у ворота.

У час, що залишився, Англія намагалася атакувати ворота Ісландії, але стовідсоткових гольових моментів створити так і не змогла. Більш того, Ісландія у контратаках могла забити третій м'яч супернику.

Англія - Ісландія - 1:2 (1:2)

Голи: Руні (4, з пенальті) - Р. Сігурдссон (6), Сігторссон (18);

А: Харт, Уокер, Кехілл, Смоллінг, Роуз, Аллі, Дайер (Уїлшир, 46), Руні (Рашфорд, 87), Старрідж, Кейн, Стерлінг (Варді, 60);

І: Халльдоурссон, Севарссон, Арнасон, Р. Сігурдссон, Скуласон, Гудмундссон, Р. Сігурдссон, Гуннарссон, Б. Бьярнасон, Бодварссон (Траустасон, 89), Сігторссон (Е. Бьярнасон, 77);

Попередження: Старрідж - Р. Сігурдссон.