Конте: "Ми довели, що збірна Італії - це не про катеначчо"

Головний тренер збірної Італії Антоніо Конте похвалив своїх футболістів після перемоги над Іспанією в 1/8 фіналу Євро-2016. Про це повідомляє Football Italia.

"Я знав, що у цих хлопців є щось особливе всередині. Я говорив це раніше, тому тепер дуже легко повторювати це знову. Хлопці були чудові. Тепер нам треба відновитися перед матчем з Німеччиною. Але сьогодні ми довели, що збірна Італії - це не про катеначчо", ", - сказав Конте в інтерв'ю Rai Sport.

"Хаві зробив нам найкращий комплімент, назвавши нас міксом "Барселони" і мадридського "Атлетико". Приємно, що це говорить людина, яка розуміється у футболі", - додав фахівець.

Конте також висловив жаль, що Тіаго Мотта пропустить матч проти Німеччини з-за перебору жовтих карток.

"Дуже прикро за Мотту, адже він наша 12-та людина. Ми маємо добре підготуватися, адже матч з Німеччиною буде навіть складнішим, ніж сьогоднішній", – вважає Конте.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні збірна Італії обіграла Іспанію в матчі 1/8 фіналу Євро-2016.