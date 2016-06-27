Євро-2016: Італія обіграла Іспанію в центральному матчі 1/8 фіналу

В Парижі завершився центральний матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу, в якому збірна Італії обіграла команду Іспанії з рахунком 2:0.

У цьому матчі зустрічалися команди, які розігрували титул у фіналі Євро-2012 в Києві на НСК "Олімпійський", коли іспанці розтрощили опонента з рахунком 4:0.

Нинішній матч проходив зовсім інакше, в рівній обережній боротьбі з мінімумом моментів у обох команд. Вирішальним моментом гри став штрафний у виконанні італійців в кінці першого тайму. Воротар іспанців Давид Де Хеа відбив удар Симона Едера зі штрафного перед собою, а захисник італійців Джорджіо К'єлліні був першим на добиванні, проштовхнувши м'яч у ворота суперника - 1:0.

В кінцівці матчу іспанці спробували організувати штурм воріт суперника, але реалізувати хоча б один зі своїх моментів не зуміли.

А в доданий арбітром час, на 90+1 хвилині, Граціано Пелле забив другий гол в ворота вже екс-чемпіонів Європи.

Таким чином, у півфіналі нас чекає ще один супер-матч в рамках Євро-2016 - Італія проти Німеччини. На україно-польському Євро-2012 команди зустрічалися в півфіналі у Варшаві, де несподівану перемогу здобула збірна Італії.

Матч 1/4 фіналу Євро-2016 Німеччина - Італія відбудеться 2 липня в Бордо.

Італія - Іспанія - 2:0 (1:0)

Гол: К'єлліні, 33, Пелле, 90+1.

І: Буффон, Де Шильо, Барцальї, Джаккеріні, Бонуччі, К'єлліні, де Россі (Мотта, 54') , Флоренці (Дарміан, 84'), Пароло, Пелле, Едер (Інсіньє, 82').

І: де Хеа, Хуанфран Торрес, Серхіо Рамос, Піке, Бускетс, Іньєста, Жорді Альба, Фабрегас, Сілва, Мората (Луїс Васкес, 70'), Ноліто (Адуріс, 46', Педро, 81').

Попередження: Де Шильо 24', Пелле 54', Мотта 89' - Ноліто 41'