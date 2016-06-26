Євро-2016. Франція здобула вольову перемогу над Ірландією

Збірна Франції здобула вольову перемогу над Ірландією в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Рахунок гри - 2:1.

На другій хвилині гри арбітр призначив пенальті у ворота французів після того, як Поль Погба у своєму штрафному майданчику збив Шейна Лонга. Одинадцятиметровий реалізував Роббі Бреді.

Після цього Ірландія надійно захищала свої ворота, і в першому таймі Франції не вдалося створити жодного стовідсоткового гольового моменту.

Ситуація змінилася лише після перерви. На 58-й хвилині Дімітрі Пайє передачею відправив у прорив по правому флангу Бакарі Санья, а той зробив точну подачу в центр штрафного на голову Антуана Грізманна, який зрівняв рахунок.

Через три хвилини Грізманн, скориставшись передачею головою від Олів'є Жиру, без опору точно пробив у кут воріт Даррена Рендольфа - 2:1.

Шанси Ірландії врятувати матч скоротилися до мінімуму на 66-й хвилині, коли Шейн Даффі отримав червону картку за фол останньої надії на Грізманні.

У час, що залишився французи домінували на футбольному полі і кілька разів могли забити третій м'яч, але втрачали свої можливості. У Ірландії гольових моментів майже не було.

Таким чином, збірна Франції вийшла до чвертьфіналу Євро-2016, де зустрінеться з переможцем зустрічі Англія - Ісландія.

Франція - Ірландія - 2:1 (0:1)

Голи: Грізманн (58, 61) — Бреді (2, з пенальті);

Ф: Льоріс, Санья, Рамі, Косельні, Евра, Погба, Канте (Коман, 46, Сіссоко, 90+3), Матюіді, Грізманн, Жиру (Жиньяк, 73), Пайє;

І: Рендольф, Коулмен, Кео, Даффі, Уорд, Бреді, Маккарті (Хулахан, 71), Хендрік, Макклін (О'ши, 68), Лонг, Мерфі (Уолтерс, 65);

Попередження: Канті, Рамі — Коулмен, Хендрік, Лонг;

Вилучення: Даффі (66).