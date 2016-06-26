Євро-2016. Франція здобула вольову перемогу над Ірландією
Дубль Антуана Грізманна дозволив французам вийти до чвертьфіналу чемпіоната Європи.
Збірна Франції здобула вольову перемогу над Ірландією в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Рахунок гри - 2:1.
На другій хвилині гри арбітр призначив пенальті у ворота французів після того, як Поль Погба у своєму штрафному майданчику збив Шейна Лонга. Одинадцятиметровий реалізував Роббі Бреді.
Після цього Ірландія надійно захищала свої ворота, і в першому таймі Франції не вдалося створити жодного стовідсоткового гольового моменту.
Ситуація змінилася лише після перерви. На 58-й хвилині Дімітрі Пайє передачею відправив у прорив по правому флангу Бакарі Санья, а той зробив точну подачу в центр штрафного на голову Антуана Грізманна, який зрівняв рахунок.
Через три хвилини Грізманн, скориставшись передачею головою від Олів'є Жиру, без опору точно пробив у кут воріт Даррена Рендольфа - 2:1.
Шанси Ірландії врятувати матч скоротилися до мінімуму на 66-й хвилині, коли Шейн Даффі отримав червону картку за фол останньої надії на Грізманні.
У час, що залишився французи домінували на футбольному полі і кілька разів могли забити третій м'яч, але втрачали свої можливості. У Ірландії гольових моментів майже не було.
Таким чином, збірна Франції вийшла до чвертьфіналу Євро-2016, де зустрінеться з переможцем зустрічі Англія - Ісландія.
Франція - Ірландія - 2:1 (0:1)
Голи: Грізманн (58, 61) — Бреді (2, з пенальті);
Ф: Льоріс, Санья, Рамі, Косельні, Евра, Погба, Канте (Коман, 46, Сіссоко, 90+3), Матюіді, Грізманн, Жиру (Жиньяк, 73), Пайє;
І: Рендольф, Коулмен, Кео, Даффі, Уорд, Бреді, Маккарті (Хулахан, 71), Хендрік, Макклін (О'ши, 68), Лонг, Мерфі (Уолтерс, 65);
Попередження: Канті, Рамі — Коулмен, Хендрік, Лонг;
Вилучення: Даффі (66).