Євро-2016: Португалія обіграла Хорватію в центральному матчі дня

У Лансі завершився останній матч дня в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу, в якому збірна Португалії обіграла команду Хорватії з рахунком 1:0.

Доля матчу була вирішена наприкінці додаткового часу.

Центральна гра дня здебільшого пройшла в досить невиразній гри, де обидві команди явно були обережними. Хорвати щільно опікали лідера суперника Роналду, в той час як португальські захисники не дали "розвернутися" Лукі Модрічу і Ко.

В основний час найнебезпечніший момент у цьому матчі у збірній Хорватії мав гравець київського "Динамо" Домагой Віда, який ударом головою замикав навіс з флангу - м'яч пролетів в метрі від штанги воріт суперника.

Основний час матчу завершився внічию - 0:0.

У додатковий час хороший момент мав екс-гравець дніпропетровського "Дніпра" Нікола Калініч, який вийшов практично один на один з воротарем, але, перебуваючи під гострим кутом, пробив мимо воріт. В іншому ж, гра як і раніше була надміру раціональною і обережною у виконанні обох команд. Після першої 15-хвилинки додаткового часу трибуни проводили команди на перерву оглушливим свистом. А у другому додатковому таймі Віду, знову перебуваючи у відмінній позиції, пробив головою вище воріт.

Вирішальний момент у матчі стався на 116-й хвилині, коли Роналду пробив з вигідної позиції - воротар відбив м'яч - і на добиванні м'яча в порожні ворота відправив Рікарду Куарежма - 0:1.

А вже в самій кінцівці, за 30 секунд до фінального свистка, Віду втретє не потрапив по воротах, завдаючи удару з вигідної позиції.

Таким чином, в першому матчі 1/4 фіналу, 30 червня зійдуться збірні Польщі та Португалії.

Хорватія - Португалія - 0:1 (0:0) д. в.

Гол: Куарежма, 116.

Х: Субашич Д., Стрініч, Віду, Чорлука, Срна, Перішич В., Модріч, Брозович, Бадель, Ракітіч (Пьяца, 110), Манджукіч (Калініч, 88).

П: Руй Патрісіу, Пепе, Жозе Фонте, Геррейро, Вілліам Карвалью, Седрік Соареш, Жоау Маріу (Куарежма, 87), Андре Гомеш (Ренату Сантуш, 50'), Нані, Адрієн Сілва (Данилу Перрейра, 108), Роналду

Попередження: Вілліам Карвалью 78'