УЄФА не веде переговорів про проведення матчу між переможцями Євро і Копа Америка

Ніяких переговорів про проведення матчу між переможцями чемпіонату Європи та Кубка Америки з футболу в даний момент не ведеться, повідомляє "Р-Спорт" з посиланням на прес-службу УЄФА.

Раніше президент південноамериканської Конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домінгес Вільсон заявив, що КОНМЕБОЛ запропонувала УЄФА провести подібний матч і тепер чекає на відповідь.

"Деякий час тому було неформальне обговорення можливості проведення матчу між переможцями чемпіонату Європи та Кубка Америки. Однак на даний момент жодних конкретних переговорів не ведеться", - повідомили в прес-службі УЄФА.

До 2004-го року проводився Міжконтинентальний кубок, за який змагалися найсильніші клуби Європи і Південної Америки. Пізніше цей турнір замінив Клубний чемпіонат світу, в якому беруть участь представники шести континентальних конфедерацій.