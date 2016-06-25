Євро-2016: Уельс обіграв Північну Ірландію в британському дербі у 1/8 фіналу

В Парижі завершився другий матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу, в якому збірна Уельсу обіграла команду Північної Ірландії з рахунком 1:0.

Долю матчу вирішив автогол у виконанні гравця збірної Північної Ірландії.

Матч проходив в типовому британському стилі - силовий, атлетичний футбол, і був дуже схожий на гру команд другої за силою Ліги чемпіонату Англії - Чемпіоншіпу. Єдиний, хто вирізнявся на цьому тлі індивідуальною майстерністю, Гаррет Бейл, свої можливості при ударах зі штрафного так і не реалізував.

Вирішальний момент матчу стався на 75-й хвилині. Бейл прострілив з лівого флангу і захисник Макаулі зрізав м'яч у власні ворота. Щоправда, замкнути простріл вже був готовий Робсон-Кану.

У час, що залишився валлійці спокійно довели гру до перемоги і вийшли в 1/4 фіналу чемпіонату Європи.

Уельс - Північна Ірландія - 1:0 (0:0)

Гол: Макаулі (автогол, 75).

У: Хеннессі, Гантер, Тейлор Н., Девіс Б., Честер, Вільямс Е., Аллен, Ремсі, Ледлі (Вільямс Дж-н, 63'), Бейл, Воукс (Робсон-Кану, 55')

ПІ: Макговерн, Макаулі (Магенніс 84'), Еванс Дж., Хьюз, Кеткарт, Девіс С., Еванс К., Даллас, Норвуд (Макгінн, 79'), Лафферті К., Уорд (Вашингтон 69')

Попередження: Тейлор Н. 58' - Даллас 44', Девіс С. 67'